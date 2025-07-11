Додон выразил надежду на возобновление стратегического диалога между РФ и Молдавией

Лидер Партии социалистов республики хочет, чтобы ситуация в стране изменилась

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон на встрече в Москве с вице-премьером РФ Дмитрием Патрушевым выразил надежду на возобновление стратегического диалога между Россией и Молдавией.

"При нынешней власти, которая самоустранилась, то, что происходит в наших двусторонних отношениях, - это не по российской вине, а по вине нынешних молдавских властей, которые не хотят идти на контакт", - сказал Додон.

Политик выразил надежду, что ситуация в Молдавии изменится. "Мы уверены, что вернемся на прямой стратегический диалог с Российской Федерацией", - заявил Додон.

По его мнению, ЕАЭС является хорошей интеграционной платформой, которая может привести к серьезной экономической выгоде для всех.

Российскую сторону на встрече представляют вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. Молдавскую сторону, помимо Додона, представляют глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах и лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.