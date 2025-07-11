Азаров: Западу нужна не развитая Украина, а лишь способная воевать с Россией

Бывший украинский премьер-министр отметил, что западные страны не будут вкладывать в восстановление Украины

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Страны Запада не будут вкладываться в восстановление Украины, а готовы лишь поддерживать ее способность вести боевые действия с Россией. Такое мнение высказал бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"У них [Запада] стратегическая задача какая, им не нужна развитая Украина, вот в таком она состоянии должна находиться, чтобы она была способна воевать сколько можно дольше с Российской Федерацией, вот это главная задача. Поэтому ни на какое восстановление Украины они деньги выделять не будут", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" в контексте обсуждения конференции по восстановлению Украины в Риме.

10-11 июля в Риме состоялась конференция по восстановлению Украины URC 2025. В ней приняли участие представители европейских правительств, парламентов и предприятий. Основной темой конференции были заявлены инвестиции в восстановление гражданской инфраструктуры на Украине, но европейские лидеры обсуждали и военную поддержку Киева. На конференции было объявлено о создании очередного европейского фонда для восстановления Украины, который призван привлечь инвестиции в размере €10 млрд.