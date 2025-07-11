ЦАХАЛ ликвидировал в Ливане занимавшегося контрабандой оружия в Израиль радикала

Армейская пресс-служба отметила, что ликвидированный "играл важную роль в контрабанде оружия из Ирана"

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июля. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в районе населенного пункта Эн-Нимейрия в Ливане радикала Мухаммеда Шуэйба, занимавшегося контрабандой оружия на израильскую территорию и на Западный берег реки Иордан и готовившего теракты против израильтян. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Шуэйб играл важную роль в подготовке терактов на территории Израиля. В рамках своей деятельности он занимался контрабандой оружия на территорию Израиля для совершения терактов в Израиле и создания террористической инфраструктуры в Ливане", - говорится в заявлении. По данным израильских военных, ликвидированный "играл важную роль в контрабанде оружия из Ирана", для чего он "поддерживал связи с торговцами оружием в Сирии и Ливане". "Уничтожение Шуэйба сокращает возможности создания оружия различными террористическими организациями", - добавили в ведомстве.

ЦАХАЛ "продолжит действовать, чтобы предотвратить любую угрозу безопасности мирного населения Государства Израиль", заверили в пресс-службе.