Глава МИД: КНДР будет поддерживать политику РФ по защите ее суверенитета

Визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Вонсан отражает "стремление и желание российского правительства и народа готовность еще более углубить стратегический обмен мнениями" между странами, отметила Цой Сон Хи

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Правительство КНДР будет безоговорочно поддерживать политику России по защите ее территориальной целостности и суверенитета. Отношения между странами поднялись на уровень нерушимого сотрудничества, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи.

В Вонсане проходит второй раунд стратегического диалога между РФ и КНДР.

"Стратегический выбор и воля правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога", - сказала Цой Сон Хи, открывая встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

По ее словам, визит Лаврова отражает "стремление и желание российского правительства и народа готовность еще более углубить стратегический обмен мнениями между нашими странами, чьи отношения поднялись на уровень нерушимого сотрудничества, а также стремление расширять и развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества по всем направлениям".

"Участие боевых поздравлений вооруженных сил КНДР в операции по освобождению Курского региона ярко свидетельствует о самом высоком уровне нашего сотрудничества и стало важным историческим событием, которое открыло новую полосу корейско-российского сотрудничества", - добавила она.