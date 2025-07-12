Глава Центра противодействия коррупции обвинил Зеленского в авторитаризме

Виталий Шабунин привел в пример законопроект об амнистии за коррупцию при закупках оружия и неназначение директором Бюро экономической безопасности победителя конкурса

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский делает уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма. Такое мнение выразил глава украинского Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин. Текст заявление опубликован в Telegram-канале ЦПК.

"Пользуясь войной, Владимир Зеленский делает первые, но уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма", - отмечает Шабунин. По его словам, об этом, в частности, говорит законопроект об амнистии за коррупцию при закупках оружия. "Другой пример: показательное неназначение директором Бюро экономической безопасности победителя конкурса. Кабмин Зеленского, не скрываясь, нарушил прямую очевидную норму закона. Бесспорно меньшим, но шагом на пути к коррупционному авторитаризму Зеленского являются и уголовные производства против меня и других критиков или разоблачителей", - подчеркнул Шабунин.

"Поймать. Запугать. На примере нескольких показать всем, что, если захочет, то может делать что угодно и с кем угодно", - подытожил глава ЦПК.

Накануне Шабунину были предъявлены обвинения в уклонении от воинской службы, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данным следствия, Шабунин был мобилизован в 2022 году, но "под предлогом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу сил обороны", получая при этом жалование. Его также обвиняют в использовании в личных целях внедорожника, который был ввезен на Украину в качестве гуманитарной помощи.

Украинское издание "Страна" сообщало, что Шабунин недавно был отправлен в Харьковскую область на передовую. Глава ЦПК связывает свою отправку в зону боевых действий с критикой законопроекта, которым предлагалось исключить уголовную ответственность за преступления при выполнении оборонных контрактов, а также за другие критические высказывания в адрес Зеленского и политики властей в целом.