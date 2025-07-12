В Лондоне задержали десятки человек на протесте против запрета Palestine Action

Акция протеста прошла 12 июля днем на Парламентской площади

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Десятки человек были задержаны на акции протеста в центре Лондона против внесения в список запрещенных организаций пропалестинского движения Palestine Action. Как передает корреспондент ТАСС, среди задержанных за нарушение закона о борьбе с терроризмом есть пенсионеры, в том числе 77-летний мужчина.

Акция протеста прошла 12 июля днем на Парламентской площади. Около сотни сторонников Palestine Action собрались рядом с памятниками борцам за свободу Махатме Ганди и Нельсону Манделе. Активисты держали плакаты "Я против геноцида" и "Я поддерживаю Palestine Action". Некоторые демонстранты также принесли с собой флаги Палестины.

В ряде случаев при задержании активисты оказывали сопротивление. Так, несколько протестующих устроили лежачую демонстрацию у памятника Ганди, после чего сотрудники правоохранительных органов силой подняли их и занесли в полицейские автомобили, дежурившие на площади напротив Вестминстерского дворца, где заседает британский парламент. Толпа провожала всех задержанных аплодисментами и выкриками "Позор" в отношении полицейских. Окончательные данные о числе задержанных будут сообщены к вечеру субботу, сообщили корреспонденту ТАСС в полиции. Похожие акции также были запланированы 12 июля в Кардиффе и Манчестере.

Запрет движения

5 июля Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций вместе с "Русским имперским движением" и американской неонацистской группировкой Maniacs Murder Cult по предложению главы МВД Соединенного Королевства Иветт Купер. Ее инициатива была поддержана членами Палаты общин и Палаты лордов британского парламента. Таким образом, членство во всех перечисленных организациях, участие в их собраниях и любая форма поддержки их деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.

20 июня активисты Palestine Action пробрались на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии и повредили два самолета-заправщика Voyager ВВС Великобритании. В движении объяснили свои действия тем, что Лондон является "участником геноцида в Газе и военных преступлений на Ближнем Востоке", поскольку "продолжает отправлять военные грузы, использовать разведывательные самолеты над анклавом и заправлять американские или израильские истребители".

На первой акции протеста против признания движения запрещенной организацией 5 июля были задержаны 29 человек. 21 июля Высокий суд Англии и Уэльса рассмотрит иск Palestine Action об отмене указа Купер.

Ранее активисты движения блокировали здания британских и израильских оборонных компаний в Соединенном Королевстве, поставляющих оружие Армии обороны Израиля. Кроме того, Palestine Action было одним из организаторов многотысячных маршей в Лондоне против израильской военной операции в секторе Газа.