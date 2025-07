NYT: в погоне за лояльностью Трамп собрал некомпетентный президентский кабинет

Колумнист газеты Морин Дауд сочла, что это плохо влияет на имидж самого американского лидера

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп собирал свой президентский кабинет, исходя не из профессиональных качеств людей, а из их преданности, и в итоге получил некомпетентное окружение. Такое мнение выразила колумнист газеты The New York Times (NYT) Морин Дауд.

"Если требовать от своих советников чрезмерной преданности, то в конечном итоге вас будут окружать подхалимы, которые не будут с вами честны", - пишет она, отмечая, что собранный Трампом "кабинет некомпетентных людей" плохо влияет на имидж самого американского лидера.

Автор убеждена, что глава Пентагона Пит Хегсет, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, глава Минюста и генеральный прокурор США Пэм Бонди, министр сельского хозяйства Брук Роллинз, министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди - младший не справляются со своими обязанностями. Она также раскритиковала назначение министра транспорта Шона Даффи временно исполняющим обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Со ссылкой на вышедшую несколько дней назад книгу "2024: Как Трамп вернул себе Белый дом, а демократы потеряли Америку" (2024: How Trump Retook the White House and the Democrats Lost America), Дауд пишет, что главной ошибкой своего первого срока на посту главы государства Трамп считал назначение на высокопоставленные должности нелояльных ему людей. Поэтому глава кадрового управления президента Белого дома Серджио Гор в этот раз "исключал всех кандидатов, которые когда-либо критиковали Трампа или людей, имеющих к нему какое-либо отношение".

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на источники сообщало, что после инаугурации Трампа в январе этого года специальные "комиссары движения MAGA" (Make America Great Again, "Сделаем Америку снова великой") проверяли на лояльность сотрудников федеральных ведомств, которые хотели бы работать при новом президенте. По сведениям издания, желающие присоединиться к республиканской администрации должны были пройти целый ряд серьезных проверок на преданность.