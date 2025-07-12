Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство свыше 200 человек

Новыми гражданами Белоруссии стали лица, прибывшие из 16 государств

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о приеме в белорусское гражданство 245 человек, в том числе выходцев из РФ и Украины. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Главой государства удовлетворены заявления о приеме в гражданство республики иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в стране. Новыми гражданами Белоруссии стали лица, прибывшие из 16 государств: Украины, России, Молдавии, Казахстана, Армении, Латвии, Египта, Ирана, Ливана, Сирии и других. Одновременно принято решение об отклонении заявлений о приеме в гражданство тех, кто неоднократно нарушал белорусские законы.