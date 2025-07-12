Минздрав Сирии: сирийского беженца убили при израильском авиаударе в Ливане

Его тело обнаружили спасатели при разборке завалов, отмечает ведомство

БЕЙРУТ, 12 июля. /ТАСС/. Самолет израильских ВВС атаковал окрестности города Эль-Хиям на юге Ливана, в результате убит сирийский беженец. Об этом говорится в сводке, переданной Минздравом республики.

"Вражеский истребитель выпустил ракету по пустующему дому в районе Вата-эль-Хиям, в котором проживал погибший гражданин Сирии, - указывается в тексте. - Его тело было обнаружено местными спасателями при разборке завалов обрушившейся постройки".

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о точечном ударе ВВС по пригороду Эль-Хияма, в ходе которого был ликвидирован полевой командир шиитского движения "Хезболлах", отвечавший за противотанковую оборону.

11 июля на юге Ливана был уничтожен член вооруженного крыла "Хезболлах" Мухаммед Шуэйб, занимавшийся поставками иранского оружия шиитским отрядам.