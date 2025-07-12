Додон заявил о важности возвращения к прежним объемам торговли с Белоруссией

Руководитель Партии социалистов Молдавии выразил сожаление, что за последние три года товарооборот между двумя странами упал на 22%

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Руководитель Партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил о важности возвращения к прежним объемам торговли между Молдавией и Белоруссией. Об этом он написал в своем Telegram-канале после встречи с президентом этой страны Александром Лукашенко в Минске.

"После парламентских выборов в Молдове мы займемся следующими задачами: устранением барьеров для взаимной торговли и налаживанием устойчивой логистики; активизацией работы межправительственной молдо-белорусской комиссии; восстановлением и развитием сотрудничества на площадках СНГ и ЕАЭС", - уточнил Додон.

Он выразил сожаление, что за последние три года товарооборот между двумя странами упал на 22%, отметив значительный потенциал в торговле. По его словам, Молдавия заинтересована в белорусском продовольствии, лекарствах, сельхозтехнике, стройматериалах и товарах легкой промышленности. В свою очередь, Молдавия может нарастить экспорт вина, фруктов и овощей, а также своих лекарственных препаратов.

Додон выразил уверенность, что со сменой правительства в Молдавии отношения между двумя странами выйдут на качественно новый уровень. Парламент и правительство Молдавии контролирует прозападная Партия действия и солидарности, которая взяла курс на выходит из СНГ. Ранее МИД Молдавии объявил о планах денонсации свыше 119 из 282 соглашений, заключенных в рамках СНГ. При этом Кишинев пока не намерен денонсировать важные и полезные для страны договоренности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева двуличной, отметив, что власти Молдавии, заявив о стремлении покинуть СНГ, не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в Содружестве. Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая провозгласила курс на интеграцию с ЕС и отказалась участвовать в саммитах Содружества.