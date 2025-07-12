Al Arabiya: Уиткофф пока не участвует в переговорах по Газе

По данным телеканала, спецпосланник президента США планирует прибыть в Доху только когда консультации выйдут на финальную стадию

КАИР, 12 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф пока не принимает участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа, которые проходят в столице Катара. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным его источников, Уиткофф планирует прибыть в Доху только когда консультации выйдут на финальную стадию. Телеканал добавил, что палестинское движение ХАМАС в настоящий момент вносит поправки в пункты, касающиеся качества гуманитарной помощи, которая должна будет поступать в анклав по линии ООН.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. 8 июля советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что переговоры еще не начались, а катарские и египетские посредники проводят консультации с представителями ХАМАС и Израиля с целью преодоления разногласий и определения рамок будущих переговоров. Он отметил, что достижение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа потребует времени.