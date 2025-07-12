Сийярто выступил против санкций ЕС в отношении Израиля из-за ситуации в Газе

Венгрия рассчитывает на достижение соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, заявил глава венгерского МИД

БУДАПЕШТ, 12 июля. /ТАСС/. Венгрия не поддержит намерение Евросоюза ввести санкции против Израиля в связи с военной операцией в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после разговора по телефону с израильским коллегой Гидеоном Сааром.

Он отметил, что Венгрия рассчитывает на достижение соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников, среди которых есть венгерский гражданин. Поэтому, считает Сийярто, в нынешней ситуации "необходимость диалога еще больше возросла".

15 июля на встрече глав МИД стран ЕС в Брюсселе он намерен призвать к активизации работы Совета ассоциации ЕС - Израиль. "С учетом этого Венгрия по-прежнему выступает против внесения Евросоюзом израильских граждан в санкционный список", - написал министр в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее портал Euractiv сообщил со ссылкой на источники, что глава европейской дипломатии Кая Каллас на совещании 15 июля представит варианты ограничительных мер в отношении Израиля в связи с ситуацией в секторе Газа. В Брюсселе рассматривают несколько сценариев, включая полную или частичную приостановку действия Соглашения об ассоциации ЕС - Израиль, а также санкции в отношении чиновников, военных и поселенцев. Кроме того, Евросоюз может ограничить торговлю с Израилем, ввести эмбарго на поставки оружия или приостановить научно-техническое сотрудничество.

Как отметил Euractiv, приостановка действия Соглашения об ассоциации возможна только в случае единогласного решения всех стран ЕС. По мнению источников, наиболее вероятно, что Евросоюз ограничится санкциями в отношении отдельных лиц, как это сделали Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия и Норвегия.