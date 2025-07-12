Экс-премьер Молдавии Филат обвинил Санду в захвате судебной системы

На свои злоупотребления молдавский президент навешивает европейский флаг, чтобы обманывать людей, подчеркнул лидер проевропейской Либерально-демократической партии

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности захватили судебную систему Молдавии перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент. Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат в эфире телеканала TVC-21, комментируя решение Союза адвокатов республики о проведении всеобщей забастовки в знак протеста против принятых парламентом поправок в закон об адвокатуре, которые ставят профессиональное сообщество в зависимость от власти.

"Сначала они захватили контроль над Высшим советом магистратуры, затем через процедуры проверки судей на неподкупность подчинили суды, затем разместили своих людей в Верховном суде и апелляционных судах. С прокурорами поступили так же. Объявленная адвокатами забастовка - это реакция на финальный аккорд режима Санду в попытке захватить контроль над судебной системой и юстицией в целом. Ее правительство желает руководить и адвокатурой, отменить ее автономию и подчинить министерству юстиции. Это завершающий этап плана, который они начали давно", - сказал Филат, давший старт политической карьере Санду, назначив ее министром в свой кабинет в 2012 году, а теперь жестко критикующий ее за провальное управление страной.

"Они говорят об интеграции в Европейский союз, но то, что они делают, прямо противоположно европейским ценностям. На свои злоупотребления они навешивают европейский флаг, чтобы обманывать людей", - подчеркнул бывший премьер, правительство которого в 2014 году подписало соглашение об ассоциации с ЕС. Он призвал адвокатов "не повторить ошибок судей и прокуроров, которые не смогли объединиться для защиты своих прав и попали в зависимость от Санду и ее партии".

Союз адвокатов Молдавии объявил о начале всеобщей забастовки с 15 июля в знак протеста против поправок к закону об адвокатуре, принятых парламентом. Согласно заявлению союза, законодательные инициативы, которые предложила власть, угрожают независимости адвокатуры и превращают ее в "политически подчиненную структуру". В частности, предлагается наделить министерство юстиции правом назначать членов в Комиссию по этике и дисциплине, а также в Лицензионную комиссию, усиливая государственный контроль, ограничить сроки полномочий членов Совета союза адвокатов одним мандатом.

Расправа с оппозицией

Ранее Санду и ее партию обвинили в захвате системы юстиции и другие оппозиционные партии, среди которых Партия социалистов, Партия коммунистов, а также блок проевропейских партий "Альтернатива". Со своей стороны власти запретили деятельность ряда партий, арестованы десятки активистов, без суда приостановлено вещание 15 телеканалов, заблокированы более 50 СМИ, которые предоставляли слово оппозиции. По инициативе Санду был создан центр "Патриот" для борьбы с якобы "изменниками родины", блокирующими курс на евроинтеграцию, появился аналог украинского центра "Миротворец", в который были внесены лидеры оппозиции, общественные деятели и журналисты, критикующие власть. По словам бывшего президента и лидера оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона, все госорганы страны, включая спецслужбы, судебную систему, парламент, правительство и администрацию президента, существуют на деньги неправительственных организаций, финансируемых Западом.