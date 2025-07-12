Эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" призвал к политическому благоразумию и четкому отказу от военных авантюр

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Севим Дагделен считает, что политика правительства ФРГ по Украине приближает к прямой конфронтации с Россией.

"Своей нынешней политикой в отношении Украины правительство ФРГ движется к прямой конфронтации с Россией. Военный энтузиазм генерал-майора Фройдинга, предполагающий использование дальнобойного оружия для ударов по территории России, вызывает тревогу. Вместо того, чтобы постоянно провоцировать новую эскалацию, сейчас необходимы политическое благоразумие и четкий отказ от военных авантюр", - написала Дагделен в X.

11 июля руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил в эфире телеканала ZDF, что ВСУ могут получить первые дальнобойные системы в рамках германо-украинского проекта к концу июля. Он утверждал, что Киеву "нужны системы вооружения, способные проникать вглубь российской территории и атаковать склады, командные пункты, аэродромы, самолеты". Германия, по его словам, готова обеспечить Украину такими системами вооружений.

Во время визита Владимира Зеленского в Берлин 28 мая было подписано соглашение о производстве дальнобойного оружия на Украине. В середине июня министр обороны ФРГ Борис Писториус и Зеленский в Киеве подтвердили, что Германия и Украина намерены начать совместное производство боевых систем большой дальности. Среди таковых назывались беспилотники, крылатые ракеты.

1 июля газета Die Welt со ссылкой на собственные источники сообщила, что Германия начала финансирование производства дальнобойных боевых систем для Украины. По ее данным, представители правительства ФРГ подписали с украинской стороной первый договор, согласно которому ФРГ возьмет на себя оплату изготовления более 500 дальнобойных беспилотников типа Ан-196 ("Лютый").

ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США: с начала конфликта на Украине она предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более 40 млрд евро. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.