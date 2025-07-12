Бундесвер в 2024 году потратил на перевооружение более €31 млрд

Было заключено около 12 тыс. контрактов на закупки, сообщила глава федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке ВС ФРГ Аннетт Леник-Эмден

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Глава федерального управления по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (ВС ФРГ) Аннетт Леник-Эмден сообщила, что в 2024 году ВС Германии потратили на перевооружение более €31 млрд.

"В прошлом году мы заключили около 12 тыс. контрактов на закупки. В 2021 году мы потратили чуть менее €17 млрд, в 2024 году - свыше €31 млрд. Мы будем продолжать наращивать объемы", - сказала Леник-Эмден медиагруппе Funke.

Приоритетными направлениями в закупках Леник-Эмден назвала средства противовоздушной обороны и боеприпасы.

Сегодня все виды Вооруженных сил ФРГ испытывают материально-технические проблемы. Как отмечал инспектор сухопутных войск генерал-лейтенант Альфонс Маис, оснащение войск не улучшилось с 2022 года, когда был создан специальный фонд для модернизации Бундесвера объемом €100 млрд. Он также признавал, что армия ФРГ слабо защищена от беспилотников.