В Британии за акции в поддержку Palestine Action задержали более 70 человек

По данным Скотленд-Ярда, один человек был задержан за нападение на сотрудника полиции

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Более 70 демонстрантов были задержаны на акциях протеста в Лондоне, Манчестере и Кардиффе против внесения пропалестинского движения Palestine Action в список запрещенных в Великобритании организаций. Об этом сообщили правоохранительные органы Соединенного Королевства.

Как говорится в заявлении Скотленд-Ярда, в Лондоне был задержан 41 протестующий за выражение поддержки запрещенной организации, еще один человек был задержан за нападение на сотрудника полиции. В Манчестере на похожей акции в защиту Palestine Action полицейские задержали 16 человек в рамках закона о борьбе с терроризмом. В Кардиффе, по данным вещательной корпорации Би-би-си, правоохранительные органы задержали 13 демонстрантов.

5 июля движение Palestine Action было внесено в список запрещенных в Великобритании организаций вместе с "Русским имперским движением" и американской неонацистской группировкой Maniacs Murder Cult по предложению главы МВД Соединенного Королевства Иветт Купер. Ее инициатива была поддержана членами Палаты общин и Палаты лордов британского парламента. Таким образом, членство во всех перечисленных организациях, участие в их собраниях и любая форма поддержки их деятельности стали уголовным преступлением. За него грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.

На первой акции протеста против признания Palestine Action запрещенной организацией 5 июля в Лондоне были задержаны 29 человек. 21 июля Высокий суд Англии и Уэльса рассмотрит иск движения об отмене запрета МВД Великобритании.

20 июня активисты Palestine Action пробрались на авиабазу Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир на юге Англии и повредили два самолета-заправщика Voyager ВВС Великобритании. В движении объяснили свои действия тем, что Лондон является "участником геноцида в Газе и военных преступлений на Ближнем Востоке", поскольку "продолжает отправлять военные грузы, использовать разведывательные самолеты над анклавом и заправлять американские или израильские истребители".

Ранее активисты движения блокировали здания британских и израильских оборонных компаний в Соединенном Королевстве, поставляющих оружие Армии обороны Израиля. Кроме того, Palestine Action было одним из организаторов многотысячных маршей в Лондоне против израильской военной операции в секторе Газа.