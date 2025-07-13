Трамп заявил, что удовлетворен расследованием попытки покушения на него

Президент США сказал, что покушение стало результатом ошибок, допущенных теми, кто отвечал за его охрану

НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в целом удовлетворен результатами расследования попытки покушения на него год назад на митинге в штате Пенсильвания.

"Мне неоднократно проводили брифинги и ФБР, и Секретная служба. Они проинформировали меня, я этим удовлетворен", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News.

Американский лидер указал, что покушение стало результатом нескольких ошибок, допущенных теми, кто отвечал за его охрану. "Им стоило приставить кого-то к зданию (с которого велась стрельба - прим. ТАСС), нужно было лучше поддерживать связь с местной полицией", - сказал он.

Трамп также отметил снайпера, который смог оперативно ликвидировать преступника. "Наш снайпер смог менее чем за пять секунд попасть в него с большого расстояния одним выстрелом. Если бы он этого не сделал, то ситуация была бы намного хуже", - подчеркнул Трамп.

Ранее заместитель главы Секретной службы Мэтт Квинн сообщил, что шестеро сотрудников, ответственных за охрану Трампа на митинге в Батлере, были отстранены от работы на срок от 10 до 42 дней. Когда агенты вернулись на работу, спектр их задач стал более ограниченным, а сами их функции - менее ответственными.

Трамп пережил в 2024 году два покушения. Первое произошло на предвыборном митинге в Батлере в июле 2024 года - тогда выпущенная снайпером пуля задела ухо политика. Во второй раз радикал и сторонник помощи Украине открыл стрельбу неподалеку от резиденции Трампа Мар-а-Лаго. В декабре 2024 года целевая группа Палаты представителей в своем отчете возложила основную ответственность на сотрудников и руководство Секретной службы США за то, что они не сумели предотвратить первое покушение на Трампа.