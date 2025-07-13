Лидер партии "Патриоты" указал, что это "лучший способ сделать из Франции мишень"

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо раскритиковал открытие штаба "коалиции желающих" в Париже. Об этом политик написал в X.

"Это лучший способ сделать из Франции мишень, однако, вероятно в этом и есть цель - в ускорении Третьей мировой войны?", - написал он, добавив, что стоимость создания штаб-квартиры для французских налогоплательщиков не уточняется.

Ранее канцелярия премьер-министра Великобритании распространила коммюнике, в котором заявляется о создании штаб-квартиры "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине в Париже, уточнив, что спустя год она переместится в Лондон.