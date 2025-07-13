В Турции заявили, что процесс разоружения РПК должен продолжаться непрерывно

Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик сообщил, что Анкара "выражает признательность как центральному правительству Ирака, так и администрации Северного Ирака" за поддержку процесса разоружения РПК

АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. Процесс разоружения запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), а также всех ее структур должен продолжаться непрерывно. Об этом заявил журналистам в Анкаре официальный представитель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

"Этот процесс должен продолжаться непрерывно. Это включает сдачу оружия всеми ее подразделениями и ответвлениями. Необходима полная ликвидация терроризма со всеми его незаконными формированиями, идеологическими и финансовыми структурами. Наш президент заявил вчера, что Турция без терроризма станет примером для всего региона", - сказал он.

Челик сообщил, что Анкара "выражает признательность как центральному правительству Ирака, так и администрации Северного Ирака" за поддержку процесса разоружения РПК. "Мы продолжим этот процесс без перерывов. Состоятся встречи, посвященные всем организационным аспектам, стратегиям, реформам, коммуникации и координации", - сообщил он.

Челик отметил, что на данный момент еще нет точной даты, когда будет сформирована парламентская комиссия, которой предстоит выработать юридические рамки процесса разоружения и роспуска РПК. "Думаю, в течение нескольких дней комиссия может быть создана. Здесь главное, чтобы комиссия обеспечила законодательную основу для роспуска РПК, сдачи оружия и его уничтожения. Парламент будет осуществлять руководство и надзор за этими процессами. Напрямую эти процессы будут контролироваться в рамках выработанных Вооруженными силами и национальной разведкой механизмов", - указал представитель ПСР.

11 июня первая группа боевиков РПК сдала оружие в рамках процесса разоружения организации. Церемония сдачи и сожжения оружия состоялась в иракской провинции Сулеймания, являющейся частью Иракского Курдистана. В ней приняли участие 30 членов РПК, около половины из них - женщины.

Лидер РПК Абдуллах Оджалан, отбывающий пожизненное заключение в Турции за террористическую деятельность, в феврале этого года призвал все связанные с организацией формирования сложить оружие и прекратить вооруженный конфликт с Анкарой. В мае РПК провела съезд, на котором приняла решение о роспуске и прекращении почти 50-летнего противостояния властям республики.