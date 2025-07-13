Армия Израиля нанесла за сутки новые удары по 150 целям в секторе Газа

Среди поражаемых объектов были заминированные сооружения, склады с оружием, позиции для ведения противотанкового и снайперского огня, а также отдельно взятые вооруженные радикалы

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июля. /ТАСС/. Израильские ВВС в течение суток продолжали наносить удары по всей территории сектора Газа. Как сообщила армейская пресс-служба, в общей сложности атакованы более 150 целей, связанных с военными формированиями палестинских радикалов.

Среди поражаемых объектов были заминированные сооружения, склады с оружием, позиции для ведения противотанкового и снайперского огня, иные объекты военной инфраструктуры, а также отдельно взятые вооруженные радикалы.

Сухопутные подразделения в течение суток вели активные бои в районе города Бейт-Ханун на севере анклава, где уничтожали радикалов и их военную инфраструктуру. Бои велись также в окрестностях города Хан-Юнис на юге сектора, заявили военные.