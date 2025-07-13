Глава испанского региона призвал к обеспечению безопасности на фоне беспорядков

Лопес Мирас подчеркнул необходимость мобилизации всех сил государственной безопасности и личного состава для защиты населения Торре-Пачеко

МАДРИД, 13 июля. /ТАСС/. Президент испанского региона Мурсия Лопес Мирас встретился с мэром города Торре-Пачеко Анхелем Рокой для обсуждения ситуации вокруг беспорядков в муниципалитете. Об этом сообщила газета La verdad.

Он подчеркнул необходимость мобилизации всех сил государственной безопасности и личного состава для защиты населения Торре-Пачеко.

"То, что мы видели в последние часы, не должно повториться", - заявил Мирас.

Президент также поблагодарил Гражданскую гвардию и местную полицию за проделанную работу и подчеркнул, что виновные в нападениях будут привлечены к ответственности.

С осуждением беспорядков также выступили общественные организации и профсоюзы, которые выразили крайнюю обеспокоенность событиями последних дней.

"Ошибочное и жалкое смешение иммиграции и отсутствия безопасности используется крайне правыми для распространения языка ненависти в обществе, где иммиграция является важнейшей экономической и рабочей силой, а также совершенно нормальной частью повседневной жизни на протяжении десятилетий", - заявили в испанском профсоюзе.

11 июля на юге Испании после нападения на местного жителя вспыхнули протесты. Радикалы устроили охоту на мигрантов, пытаясь найти их по местам проживания. Это вызвало ответную реакцию со стороны группы мигрантов, в результате чего начались столкновения. Протесты привели к задержанию одного человека, еще пять получили ранения.