ЦТАК: сотрудничество Южной Кореи, США и Японии приобретает наступательные черты

В КНДР оставляют за собой право на контрмеры, заявил начальник управления оборонной политики Министерства обороны

СЕУЛ, 13 июля. /ТАСС/. Трехстороннее сотрудничество Республики Корея, США и Японии приобретает более наступательный характер, в КНДР оставляют за собой право на контрмеры. Об этом заявил начальник управления оборонной политики Министерства обороны КНДР, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Поводом для комментария стали учения ВВС Республики Корея, США и Японии к югу от южнокорейского острова Чеджудо с привлечением стратегического бомбардировщика B-52H, а также трехстороннее совещание глав комитетов начальников штабов в Сеуле, которые "открыто продемонстрировали попытки нарастить интенсивность трехстороннего военного сотрудничества, направленного против КНДР и других стран региона".

Начальник управления сказал, что трехсторонние учения начали проводиться регулярно, а их характер становится все более угрожающим. "Они являются главным фактором роста уровня военной напряженности на Корейском полуострове", - заявил чиновник. При этом, по его словам, Южная Корея, США и Япония игнорируют интересы безопасности КНДР. "Мы серьезно предупреждаем о тяжелых последствиях, которые они на себя навлекут из-за ситуации в регионе", - добавил он.

"Трехстороннее сотрудничество Республики Корея, США и Японии приобретает все более наступательный характер", - подчеркнули в Пхеньяне. Высокопоставленный чиновник указал, что военные союзы между США и Японией и между США и Республикой Корея "полностью превратились в трехсторонний военный альянс, основанный на ядерной компоненте". По его словам, нестабильность на Корейском полуострове может привести к развитию военной конфронтации в непредсказуемом направлении.

"Безответственные действия Республики Корея, США и Японии, которые постепенно увеличивают напряженность, должны быть предметом пристального внимания и сдерживания", - продолжил директор управления. По его словам, подавляющее военное превосходство - наиболее практичный способ сдерживания американской доктрины "мир посредством силы" и трехстороннего военного планирования.

"Наши вооруженные силы находятся в постоянной готовности сдержать коллективные приготовления США и их вассальных сил, их агрессивные попытки. Вооруженные силы готовы справиться с действиями военного характера", - заявили в Пхеньяне. Представитель министерства обороны подчеркнул, что в КНДР не потерпят негативного влияния на собственную безопасность и продолжат принимать меры по защите суверенитета и интересов безопасности.