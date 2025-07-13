Шор назвал уступкой суверенитета передачу Румынии порта Молдавии с выходом к морю

Глава оппозиционного блока "Победа" счел, что в этом случае увеличивается риск перевозки вооружений на Украину через территорию нейтральной республики

КИШИНЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Глава оппозиционного блока "Победа" Илан Шор назвал уступкой суверенитета планы молдавских властей передать порт Джурджулешты, который является единственным выходом страны к Черному морю, под внешнее управление. Об этом политик написал в своем Telegram-канале, комментируя решение правительственного совета по инвестициям одобрить продажу порта румынской госкомпании "Администрация морских портов".

"Молдова теряет существенную часть своего суверенитета. В портовой зоне могут начать действовать румынские законы и правила", - отметил Шор. По его словам, в этом случае республике придется полагаться на порты Румынии или Украины, вырастут транспортные расходы, снизится поступление налогов и инвестиции в местную инфраструктуру. Кроме того, политик считает, что в этом случае увеличивается риск перевозки вооружений на Украину через территорию нейтральной Молдавии.

Порт Джурджулешты расположен в 133 км от Черного моря на слиянии рек Прут и Дунай. Он был построен в 2006 году, после того как Молдавия добилась передачи Украиной 430 м береговой полосы взамен участка автомобильной дороги у приграничного села Паланка. В порту есть нефтяной терминал с парком хранения на 63 тыс. тонн, два зерновых терминала, терминал для прочих грузов и бизнес-парк. В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выкупил 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляла портом. Теперь ЕБРР ищет покупателя на эту компанию.

Инициативу перепродажи порта подвергли критике и другие оппозиционные партии, потребовав его возвращения в собственность государства. Так, экс-президент Молдавии и руководитель Партии коммунистов Республики Молдова Владимир Воронин вспоминал, что при строительстве порта Кишинев сталкивался с противодействием со стороны Румынии и Украины. По его словам, эти страны обещали Молдавии льготные условия доставки грузов через свои порты, если республика откажется от строительства собственной гавани.