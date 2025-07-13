Макрон: Париж ускорит наращивание расходов на оборону

В 2027 году они составят €64 млрд, заявил президент Франции

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Франции намерены в ближайшие годы ускорить наращивание расходов на оборону, в 2027 году они составят €64 млрд, что в два раза больше, чем в 2017 году. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон в своем обращении к военным страны.

"Хотя мы планировали удвоить военный бюджет к 2030 году, мы сделаем это уже к 2027 году, - сказал Макрон, трансляция выступления которого велась на странице Елисейского дворца в X. - Дополнительные €3,5 млрд будут направлены на оборону в 2026 году, еще €3 млрд - в 2027 году. Таким образом оборонный бюджет за 10 лет удвоится и составит €64 млрд".

Военные расходы республики, согласно закону о государственном бюджете на 2025 год, составляют €50,5 млрд. В 2017 году, когда Макрон был избран президентом Франции, расходы на оборону составляли €32,3 млрд.

Французский лидер подчеркнул, что власти республики сосредоточатся на укреплении армии. "Необходимо устранить наши уязвимости: в первую очередь пополнить запасы боеприпасов, включая дистанционно управляемые боеприпасы, сделать более мощными наши орудия залпового огня и высокоточные вооружения, обеспечить наши боевые группы, фрегаты и авиабазы еще большим числом беспилотников, а также необходимым снаряжением для успешного ведения операций", - указал он. По его словам, "также нужно укрепить систему противовоздушной обороны и средства ведения радиоэлектронной борьбы, равно как и усилить возможности в космосе".

Макрон также затронул тему усиления военного резерва и более активного привлечения в армию молодежи, но уточнил, что подробности по этим вопросам будут оглашены осенью.

Глава государства утверждал, что Франция сталкивается с многочисленными угрозами и должна на них отвечать. "Еще ни разу с 1945 года свобода не была под угрозой в столь значительной степени, как сейчас. Никогда еще мир на нашем континенте не зависел от решений, которые мы принимаем в настоящее время", - отметил Макрон.