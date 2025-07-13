На Елисейских Полях пройдет парад в честь Национального праздника Франции

В общей сложности в параде примут участие 7 тыс. военнослужащих

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон примет в Париже в понедельник военный парад, который пройдет на Елисейских Полях в честь Национального праздника республики. Торжества начнутся в 10:00 по местному времени (11:00 мск).

Парад вновь пройдет на главной улице французской столицы после прошлогоднего переноса на соседнюю авеню Фош из-за парижской Олимпиады-2024.

Власти Франции, взявшие курс на наращивание военных расходов, в этом году намерены продемонстрировать оперативную готовность вооруженных сил страны. Как отметил военный губернатор Парижа генерал Лоик Мизон, ответственный за организацию парада, это будет видно по тому, как военнослужащие будут одеты. "Вслед за курсантами военных училищ пройдут подразделения 7-й бронетанковой бригады, которые станут своего рода костяком парада, - приводит слова Мизона агентство AFP. - Они проедут по проспекту на бронетехнике в боевой экипировке, а не в парадной форме".

Военные всех родов войск

В общей сложности в параде примут участие 7 тыс. военнослужащих, как мужчин, так и женщин. Из них 5,6 тыс. пройдут по проспекту пешим строем к площади Согласия.

Откроют торжества авиаторы особой пилотажной группы - воздушного патруля Франции (Patrouille de France). Всего над Елисейскими Полями пролетят 65 военных самолетов и 34 вертолета. Кроме того, на параде будет задействовано 247 единиц техники и 200 лошадей Республиканской гвардии.

Военно-морские силы будут, в частности, представлены моряками флотилии по борьбе с минами - первого подразделения, полностью переведенного на беспилотники.

Воздушно-космические силы будут представлять в том числе и военнослужащие авиабазы 101 в Тулузе - первой базы космического назначения, недавно введенной в эксплуатацию.

Гость торжеств

Почетным гостем торжеств по случаю Национального праздника в этом году стала Индонезия, с которой Франция заключила соглашение о стратегическом партнерстве для усиления своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе. Более 450 индонезийских военнослужащих, включая музыкантов духового оркестра, пройдут по Елисейским Полям.

Президент Индонезии Прабово Субианто будет находиться на главной трибуне вместе с политическим и военным руководством Франции. Индонезийский лидер ранее заявил, что Джакарта намерена закупить у Парижа дополнительные истребители Rafale, подводные лодки Scorp ne, самоходные артиллерийские установки Caesar, а также легкие фрегаты.

Усиленные меры безопасности

Как сообщил префект парижской полиции Лоран Нуньес, в столице приняты беспрецедентные меры безопасности. Почти 12 тыс. полицейских начали патрулировать Париж и столичный регион Иль-де-Франци уже в воскресенье. Это связано не только с проведением торжеств по случаю Национального праздника, но и с воскресным финальным матчем Клубного чемпионата мира c участием парижской команды "Пари Сен-Жермен" и лондонского клуба "Челси".

Матч состоялся в штате Нью-Джерси (США), однако для предотвращения возможных беспорядков болельщиков в Париже с 11 июля был введен запрет на продажу пиротехники, а Елисейские Поля перекрыли уже вечером в воскресенье.

Юбилейный год

Парад 2025 года станет юбилейным: ровно 80 лет назад, 14 июля 1945 года, по Елисейским Полям впервые после освобождения Франции прошли войска республики, чтобы отметить не только Национальный праздник, но и окончание Второй мировой войны в Европе.

В тот год праздник отмечался на протяжении трех дней, а сам парад был значительно протяженнее: войска прошли почти через весь Париж от Триумфальной арки на северо-западе города до площади Бастилии на востоке столицы, где располагалась трибуна французского руководства.

Парад стал символом освобождения Франции и возвращения ее национального достоинства после нацистской оккупации. Генерал Шарль де Голль - лидер "Свободной Франции" и один из символов французского Сопротивления - всегда признавал решающий вклад Советского Союза в освобождение Европы и Франции от нацизма. Еще в 1944 году он сказал, что "французы знают, что именно Советская Россия сыграла главную роль в их освобождении".

День взятия Бастилии

Национальный праздник Франции связан с двумя знаменательными событиями в ее истории. 14 июля 1789 года восставшие парижане штурмом взяли Бастилию и освободили заключенных. Это событие послужило началом Великой французской революции 1789-1794 годов. В ее первую годовщину в 1790 году в Париже был проведен праздник национального примирения. Официально 14 июля стало национальным праздником Франции в 1880 году. Тогда же в Париже на ипподроме Лоншан состоялся первый военный парад. С этого времени он проводился ежегодно, за исключением 1940-1944 годов, когда Франция была оккупирована войсками нацистской Германии. В 1919 году в ознаменование победы в Первой мировой войне парад было решено перенести на Елисейские Поля.

В 2024 году в связи с подготовкой к Олимпийским играм парад было решено провести по новому сценарию. Из-за подготовки к олимпийским церемониям парад перенесли на авеню Фош - соседний с Елисейскими Полями проспект, названный в честь маршала Франции Фердинанда Фоша, командовавшего войсками республики и ее союзников в Первую мировую войну. Парад прошел по сокращенной программе - из-за узости проспекта организаторам пришлось исключить механизированные части.