14 июля, 00:31
Военная операция на Украине

WSJ: глава Пентагона заморозил поставки Киеву после записки своего заместителя

AP Photo/ Damian Dovarganes
© AP Photo/ Damian Dovarganes
В сообщении замглавы военного ведомства США говорилось, что запросы Украины могут еще больше истощить запасы американского оружия

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Министр обороны США Пит Хегсет принял решение о приостановке поставок ряда вооружений Киеву после получения служебной записки от своего заместителя по политическим вопросам Элбриджа Колби. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Читайте такжеИстория военной помощи США Украине

По ее сведениям, Колби в начале июня направил Хегсету записку, в которой описал как запросы Украины на поставки американских вооружений могут еще больше истощить запасы Пентагона. Документ не содержал каких-либо рекомендаций, указывает издание, однако он внес свой вклад в решение Пентагона о приостановке поставок оружия киевским властям.

Записка Колби, отмечает газета, показывает стремление замглавы Пентагона укрепить позиции США в Тихом океане. Колби ратует за то, чтобы ограничить какие-либо обязательства Вашингтона за пределами азиатского региона и сконцентрироваться на противодействии Китаю.

Замглавы Пентагона, как пишет The Wall Street Journal, "играет ключевую роль" в формировании новой оборонной стратегии США, которая будет определять государственные расходы и развертывание сил США на ближайшие годы.

2 июля газета The New York Times информировала, что США приостановят поставку Киеву ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. МИД Украины вызвал в этой связи временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить поставки американского оружия.

Президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп сообщил, что Вашингтон направит Киеву "еще некоторое количество оружия". По его словам, речь идет "преимущественно об оборонительном" вооружении. 

Теги:
УкраинаСШАВоенная операция на УкраинеХегсет, Пит