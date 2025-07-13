Трамп ушел от ответа на вопрос о новых антироссийских санкциях

Президент США планирует сделать 14 июля крупное заявление, касающееся России

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном не дал прямого ответа на вопрос о возможности введения США новых антироссийских санкций.

10 июля Трамп заявил, что планирует сделать 14 июля крупное заявление, касающееся России. Подробностей американский лидер не привел, но вновь отметил, что разочарован тем, как продвигается урегулирование на Украине. "Посмотрим, что будет завтра", - сказал он в ответ на вопрос о том, объявит ли он 14 июля о введении новых антироссийских рестрикций. Вместе с тем американский лидер указал, что "Европа уже объявила о санкциях" в отношении РФ.