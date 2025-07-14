Болсонару считает, что его амнистия позволит отменить тарифы США на бразильские товары

Экс-глава Бразилии при этом признал, что меры Вашингтона в отношении Бразилиа носят политический, а не экономический характер

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 июля. /ТАСС/. Бывший президент Бразилии (2019-2022) Жаир Болсонару, которому запрещено занимать государственные должности до 2030 года, считает, что его политическая амнистия может создать условия для отмены тарифов США в размере 50% на бразильские товары.

"Санкции (имеются в виду тарифы США - прим. ТАСС) вступают в силу с 1 августа. Решение находится в руках бразильских властей. <...> [Объявление] амнистии послужит миру для экономики", - написал он в X.

По словам экс-лидера, он недоволен введением пошлин, которые ранее анонсировал президент США Дональд Трамп. "Мне не приносит радости видеть, как наши сельские или городские производители, а также простые люди страдают от этого 50-процентного тарифа", - указал Болсонару.

При этом он признал, что меры Вашингтона в отношении Бразилиа носят политический, а не экономический характер. Ранее глава Белого дома раскритиковал бразильские власти за действия в отношении Болсонару, против которого идет следствие по делу о попытке переворота с целью сорвать в 2022 году приход к власти действующего главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 50% на бразильские товары, объясняя это товарным дефицитом США в двусторонних отношениях. Президент Бразилии уже назвал эти заявления абсурдными. Он также указал, что власти страны ответят на тарифы США на основе закона о взаимных мерах в экономике.