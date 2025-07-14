Новый кабмин Украины могут сформировать в течение недели

Правительство возглавит Юлия Свириденко, пост министра обороны может занять Денис Шмыгаль, а послом в США, возможно, станет Рустем Умеров, сообщило агентство РБК-Украина

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский принял решение произвести перестановки в кабмине Украины уже на этой неделе. Об этом сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.

По их информации, новое правительство возглавит Юлия Свириденко, занимающая сейчас пост первого вице-премьера. Действующий премьер Денис Шмыгаль может занять должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который, в свою очередь, может стать послом в США.

Ожидается, что в новом правительстве будут объединены некоторые министерства и произойдет общее перераспределение полномочий. Кроме того, своих должностей могут лишиться несколько министров, перечень которых еще определяется, сообщает РБК-Украина.

С июня на Украине активно распространяется информация о том, что офис Зеленского планирует отправить в отставку премьер-министра Шмыгаля, назначив вместо него первого вице-премьера - министра экономики Украины Юлию Свириденко. Украинские СМИ называют ее человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Вначале Зеленский попытался опровергнуть слухи об отставке Шмыгаля, но позже сам анонсировал кадровые перестановки в стране, в том числе в дипломатическом корпусе.