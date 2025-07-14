Разоружение РПК планируют завершить к сентябрю

Руководство партии отправят в третьи страны, указывает газета Yeni Şafak

СТАМБУЛ, 14 июля. /ТАСС/. Процесс разоружения запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК) планируется завершить максимум до сентября. Контролировать его в круглосуточном режиме будет Национальная разведывательная организация Турции, сообщила газета Yeni Şafak.

По ее данным, последующие этапы сдачи оружия курдскими боевиками не будут транслироваться в СМИ. Оружие будет сдаваться в специально отведенных районах на севере Ирака. В отличие от рядовых членов руководству РПК численностью порядка 250 человек не будет разрешено находиться в приграничных с Турцией Ираке и Сирии. Они смогут отправиться в третьи страны, однако им не будет позволено размещаться там массово, уточняют источники в турецких спецслужбах.

Первая группа в составе 30 боевиков РПК 11 июля сдала оружие в рамках процесса разоружения. Церемония состоялась в иракской провинции Сулеймания, являющейся частью Иракского Курдистана.

Лидер РПК Абдуллах Оджалан, отбывающий пожизненное заключение в Турции за террористическую деятельность, в феврале 2025 года призвал все связанные с организацией формирования сложить оружие и прекратить вооруженный конфликт с Анкарой. В мае партия провела съезд, на котором приняла решение о роспуске и прекращении почти 50-летнего противостояния властям республики.