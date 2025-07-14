Армяне из Карабаха перенесли протест от площади Свободы к правительству Армении

Они также призвали всех небезучастных собраться 14 июля в 09:30 мск у правительства для изложения своих проблем и требований

ЕРЕВАН, 14 июля. /ТАСС/. Жители бывшей Нагорно-Карабахской республики, с 12 июля проводившие сидячую акцию на площади Свободы в центре Еревана, ночью переместились к зданию правительства Армении на площади Республики.

Как сообщает корреспондент ТАСС, перенос они аргументировали тем, что адресат их требований - правительство Армении. Армяне Нагорного Карабаха требуют от правительства Армении обеспечения их универсальных прав, в том числе и связанных с решением их социальных проблем.

Они призвали всех небезучастных собраться 14 июля в 10:30 (09:30 мск - прим. ТАСС) у правительства для изложения своих проблем и требований.

19 сентября 2023 года произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению было предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. По данным Еревана, в Армению въехало более 120 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.