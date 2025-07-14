Пашинян отправился в Брюссель на переговоры с руководством ЕС

У премьер-министра Армении запланирована трехсторонняя встреча, указали в кабмине республики

ЕРЕВАН, 14 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Никол Пашинян отправился в Брюссель на переговоры с руководством Евросоюза. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

"Никол Пашинян 14 июля отправился с рабочим визитом в Брюссель. Запланирована трехсторонняя встреча с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Никол Пашинян также встретится с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером", - говорится в сообщении армянского кабмина.