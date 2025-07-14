FT: инвесторы из США хотят перезапустить зерновой терминал в Одессе

По данным издания, американцы "взяли под контроль терминал в Одесском порту ежегодной пропускной способностью около 5 млн тонн"

ЛОНДОН, 14 июля. /ТАСС/. Американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners намереваются перезапустить украинский зерновой терминал в Одессе "Олимпекс". Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, американцы "взяли под контроль терминал в Одесском порту ежегодной пропускной способностью около 5 млн тонн".

Ранее американские фонды выиграли международный арбитраж на сумму $150 млн по поводу споров в отношении терминала с украинскими бизнесменами, а 9 июля им были переданы активы объекта, информирует FT. Как заявил партнер Argentem Creek Partners Джон Паттон, "как и на любом развивающемся рынке, есть определенные вещи, к которым нужно быть готовым", когда на тебя нападают мошенники.

В условиях растущей неопределенности Киев, как отмечается в публикации, "пытается убедить частных инвесторов вкладываться в более рискованные проекты" на фоне заявлений украинской стороны о наличии правовой защиты в стране и якобы победе в борьбе с коррупцией.