В Молдавии открылся избирательный период выборов в парламент

Вице-председатель Центральной избирательной комиссии Павел Постикэ добавил, что "в предвыборный период, с 20 июля по примерно 20 августа, будет проходить подача документов для регистрации - в этот период свои документы могут подать политические партии, избирательные блоки и независимые кандидаты"

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Избирательный период предстоящих 28 сентября выборов в парламент Молдавии начался в понедельник. Об этом заявил вице-председатель Центральной избирательной комиссии Павел Постикэ, предупредив, что не следует путать его с избирательной кампанией, которая начнется за месяц до выборов - 28 августа.

"Избирательный период парламентских выборов начинается 14 июля и заканчивается утверждением их результатов Конституционным судом. Он включает в себя большинство процедур, необходимых для организации выборов, - от выдвижения кандидатов до представления итогового отчета. Точная продолжительность этого периода изначально неизвестна, но зависит от эффективности обработки результатов, возможных судебных разбирательств и времени, необходимого КС для проверки. А избирательная кампания строго определена по времени: она начнется 28 августа и продлится 30 дней, до субботы, предшествующей дню выборов", - сказал Постикэ в интервью молдавскому агентству IPN.

Он добавил, что "в предвыборный период, с 20 июля по примерно 20 августа, будет проходить подача документов для регистрации - в этот период свои документы могут подать политические партии, избирательные блоки и независимые кандидаты".

Представитель ЦИК также обозначил различия между политической агитацией и предвыборной агитацией. "До 28 августа партии могут проводить агитационную деятельность - представлять себя, общаться с гражданами, демонстрировать свои программы, но без прямого призыва к голосованию. С 28 августа они смогут четко заявить: "Голосуйте за нас", - уточнил Постикэ. При этом он признал, что на практике "весьма непросто отличить пропаганду от агитации".

Главная битва за власть

Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. В октябре 2024 года президент Майя Санду на выборах главы государства внутри страны уступила по числу голосов своему сопернику - выдвинутому социалистами бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Переизбраться на второй срок ей удалось во втором туре за счет голосования свыше 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС. Лидеры крупнейших оппозиционных партий обвинили Санду в фальсификации выборов, узурпации власти при поддержке западных финансовых доноров и не признали ее легитимность.

Как показал проведенный в конце июня опрос социологической компании IMAS, блок левых партий, переговоры о формировании которого ведут лидеры Партии социалистов, Партии коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы", имеет высокие шансы победить на выборах. В парламент также проходит правящая Партия действия и солидарности, блок оппозиционных проевропейских партий "Альтернатива", который возглавили мэр Кишинева Ион Чебан, Стояногло, а также экс-премьер Ион Кику и лидеры партии "Гражданский конгресс", блок "Победа" и "Наша партия".