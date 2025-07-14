Медведчук: киевский режим хочет превратить недовольных им украинцев в рабов

Глава движения "Другая Украина" отметил, что коллективный Запад уже потратил на Украину огромные средства и при первой возможности будет требовать их назад

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Нынешние власти Украины готовятся превратить страну в концлагерь, лишив недовольных ими граждан прав и превратив их в рабов. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Вопрос, какая будет Украина после заключения мира, режим [Владимира] Зеленского обходит стороной. <...> Они надеются колонизировать оставшиеся территории, отобрав у недовольных граждан права, доведя их до положения рабов. Таким образом, земли, недра и другие ресурсы отдадут за долги, а недовольные этим будут лишены прав, гражданства и осуждены. Вот что ждет украинцев в случае перемирия, о котором так много говорит Зеленский", - написал Медведчук в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Он пояснил, что коллективный Запад уже потратил на Украину огромные средства и при первой возможности будет требовать их назад. "Даже если Зеленский отдаст все украинские ресурсы и все - до последней песчинки - украинские земли, коллективному Западу этого будет мало, что хорошо видно по итогам конференции в Риме", - подчеркнул глава движения.

Как напомнил Медведчук, Зеленский убеждал украинцев, что после окончания боевых действий они "будут безбедно жить за счет репараций России и колонизации Донбасса и Крыма, который украинские нацисты будут "перевоспитывать". Однако, подчеркнул политик, Крым и Донбасс перешли к России не только юридически, но и ментально, и их "реинтеграция" давно невозможна. Поэтому, отметил он, на самом деле Киев ведет речь о колонизации.

"Нужно ли украинскому народу такое государство-концлагерь? Зеленский строит сегодня именно концлагерь, где он хочет быть вечным начальником. Поэтому демилитаризация и денацификация, которые являются целями СВО, - единственная возможность для украинского народа избавиться от концлагеря, который строит Зеленский, и другого выхода противостоять его преступной политике сегодня нет", - заключил Медведчук.