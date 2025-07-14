Блок "Победа" подал документы для участия в парламентских выборах в Молдавии

Голосование пройдет 28 сентября

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Выступающий за восстановление отношений Молдавии с Россией блок "Победа" подал документы для участия в парламентских выборах в республике 28 сентября. Об этом сообщили журналистам после посещения Центризбиркома его лидеры - руководитель партии "Шанс" Алексей Лунгу, депутаты парламента Василий Боля и Александр Суходольский.

"Вместе с коллегами подали документы на регистрацию избирательного блока "Победа", - сказал Боля. По его словам, у Центризбиркома Молдавии есть пять дней, чтобы одобрить или отказать блоку в праве участвовать в выборах. Сотни сторонников собрались у здания ЦИК, чтобы поддержать политиков и потребовать проведения честного голосования.

Ранее ЦИК неоднократно отказывал представителям "Победы" в праве участвовать в выборах, мотивируя это их связями с партии "Шор", которая объявлена незаконной в Молдавии. Так, в прошлом году Боле было отказано в регистрации в качестве кандидата в президенты. Кроме того, на лидеров блока и других оппозиционных партий были заведены уголовные дела.

Регистрация будет проходить до 13 августа. Кандидаты в депутаты могут подавать документы с 20 июля по 19 августа. Избирательная кампания стартует 29 августа.

Как свидетельствуют опросы общественного мнения, правящей Партии действия и солидарности (ПДС) не удастся сохранить большинство в парламенте и будущее правительство будет коалиционным. Одним из соперников ПДС выступит еще один избирательный блок. Переговоры о его формировании на платформе "За Молдову" ведут Партия социалистов, Партия коммунистов, партии "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы".