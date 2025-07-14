Axios: Трамп рассказал Макрону, что Путин хочет "забрать все"

Портал со ссылкой на источники сообщает, что американский лидер остался недоволен содержанием беседы со своим российским коллегой

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассказал своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, что остался недоволен содержанием беседы с российским лидером Владимиром Путиным 3 июля. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

Комментируя разговор, Трамп заявил, что Россия якобы хочет "забрать все". Как рассказал порталу сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов), Трамп 14 июля сделает агрессивное по тону заявление, потому что "Трамп очень зол на Путина".

Ранее портал со ссылкой на источники информировал, что президент США намерен анонсировать новый план поставок оружия Киеву, в том числе наступающего, что станет "серьезным сдвигом" в его политике.