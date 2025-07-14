ЕС стремится к взаимодействию в торговле со странами АТР перед тарифами США

Это "обеспечит сохранение мирных и справедливых торговых потоков", добавила замглавы ЕК Тереса Рибера

БРЮССЕЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Евросоюз рассматривает возможность углубления торговых связей с различными странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), Индией в преддверии введения пошлин США. Об этом заявила заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК), ответственная за вопросы конкуренции, Тереса Рибера в интервью Bloomberg TV.

"Необходимо определить, насколько далеко и тесно [ЕС] мог бы взаимодействовать с другими государствами АТР", - сказала Рибера. "Очень важны", по ее словам, переговоры с Индией, которые, как ожидается, будут завершены к концу года. Брюссель должен "выстраивать партнерские отношения с другими союзниками в мире, которые также открыты и готовы применять принцип верховенства права".

Это "обеспечит сохранение мирных и справедливых торговых потоков", добавила замглавы ЕК.

Как проинформировал ранее президент США Дональд Трамп, товары из стран Евросоюза и Мексики с 1 августа будут облагаться пошлинами в размере 30% при импорте в Соединенные Штаты. Пошлины будут отменены, если ЕС и Мексика начнут, как сказал американский лидер, производить свою продукцию на территории США. При этом он отметил, что в случае ответных действий и введения контрмер к 30% пошлинам, которые Вашингтон намерен взимать, будет добавлена сумма, на которую власти Евросоюза и Мексики решат поднять свои тарифы на американскую продукцию.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период был установлен универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары. К рассылке этих оповещений американская администрация приступила в последние дни.