Axios: заявление Трампа о России будет агрессивным

Как сообщил сенатор Линдси Грэм, американский президент "очень зол на Путина"

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа о России 14 июля будет носить агрессивный тон. Такое мнение порталу Axios выразил американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов).

"Трамп очень зол на Путина, его заявление будет очень агрессивным", - сообщил он. Источники портала утверждают, что Трамп остался недоволен содержанием разговора с президентом России Владимиром Путиным 3 июля, .

Портал ранее со ссылкой на источники сообщал, что американский президент намерен анонсировать новый план поставок Киеву вооружений, в том числе наступательного. Это, как ожидает портал, станет «серьезным сдвигом» в политике Трампа.