Оппозиция в Молдавии назвала дело Таубер политической расправой

Все понимают, что это заказные дела, в которых нет никаких доказательств со стороны обвинения, считает депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Вадим Фотеску

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Депутаты парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" считают, что за обвинениями против депутата парламента Марины Таубер стоит правящая Партия действия и солидарности (ПДС), которая таким способом расправляется с оппонентами.

"Это очередное политическое дело с целью запугать оппозицию перед [парламентскими] выборами, с целью очернить яркого политика Марину Таубер <...>. Все понимают, что это заказные дела, в которых нет никаких юридических доказательств со стороны обвинения. Но, к сожалению, суд не слышит доводов защиты", - сказал журналистам во время заседания суда депутат парламента Вадим Фотеску. По его словам, адвокаты Таубер готовы оспаривать в Европейском суде по правам человека любой приговор, который будет не в пользу Таубер.

Обвинение запросило 13 лет лишения свободы по обвинениям в нарушениях при финансировании партии и избирательной кампании. "У нас за убийство или изнасилование просят в два раза меньше", - обратила внимание депутат Регина Апостолова. Поддержать Таубер к зданию суда пришли сотни ее сторонников, которые требуют справедливости.

Прокуроры предъявили оппозиционеру обвинения по пяти эпизодам: фальсификация отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии, принятие незаконного финансирования во время выборов мэра города Бельцы, когда Таубер была снята со второго тура, а также вмешательство в отправление правосудия. Указано также, что уже более полугода политик находится за пределами страны, судебные заседания проходят в ее отсутствие. В связи с этим обвинение запросило объявить ее в розыск для помещения под арест.

Ранее Таубер заявила ТАСС, что не признает свою вину и считает, что за этим делом стоит президент страны Майя Санду и контролирующая парламент и правительство ПДС. По ее словам, власти развязали репрессии против оппозиции перед предстоящими 28 сентября парламентскими выборами.

Суд по этому делу идет с июня 2023 года. Похожие обвинения были выдвинуты против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которая также входит в оппозиционный блок "Победа". Объединение "Победа", которое возглавляет Илан Шор, состоит из партий "Возрождение", "Шанс", "Виктория" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Ранее в марте по делам о незаконном финансировании партии были осуждены представители "Возрождения" депутаты парламента Александр Нестеровский, который получил 12 лет, а также Ирина Лозован, которую осудили на 6 лет.