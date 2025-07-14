Число жертв израильских ударов по территории Ирана возросло до 1 062

Еще 5 800 человек пострадали, отметил председатель фонда по делам мучеников и ветеранов исламской республики Саид Охади

ДУБАЙ, 14 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате израильских ударов по территории Ирана возросло до 1 062, сообщил председатель фонда по делам мучеников и ветеранов исламской республики Саид Охади.

"На сегодняшний день мы похоронили 1 062 человека, еще 5 800 были ранены в результате преступлений [Израиля], из которых около 100 по-прежнему госпитализированы, состояние 34 оценивается как тяжелое", - сказал чиновник в эфире иранского государственного телевидения. Ранее сообщалось о 1 060 погибших и более 5 тыс. раненых во время боевых действий на территории исламской республики.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт спустя девять дней после его эскалации: в ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Как сообщили власти США, пострадавших нет, существенного ущерба нанесено не было. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились полностью прекратить огонь. Перемирие начало действовать 24 июня.