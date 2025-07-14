Эксперт Шимер: Трамп передаст Киеву одобренную прошлой администрацией США помощь

По мнению экс-главы отдела Восточной Европы и Украины Совета национальной безопасности Соединенных Штатов, нынешняя администрация должна "пойти дальше и принять устойчивую стратегию по увеличению военной помощи"

НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /ТАСС/. Американская помощь для Украины, о которой 14 июля может объявить Дональд Трамп, была одобрена еще при его предшественнике Джо Байдене. Об этом заявил экс-глава отдела Восточной Европы и Украины Совета национальной безопасности США (СНБ) Дэвид Шимер.

"Проблема в том, что отказ от паузы [в поставках вооружений], хоть и является важным первым шагом, но в его рамках будет предоставлена только помощь, одобренная еще при администрации Байдена. Будет восстановлен статус-кво недельной давности, то есть мы вернемся к сокращающимся потокам военной помощи, одобренной предыдущей администрацией", - сказал он газете The New York Times.

По мнению Шимера, нынешняя администрация должна "пойти дальше и принять устойчивую стратегию по увеличению военной помощи Украине", а также усилить экономическое давление на Россию.

В начале июля газета Politico сообщила, что Министерство обороны США приостановило из-за нехватки на складах поставки Украине ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов. По данным портала Axios, Трамп намерен 14 июля представить план поставок Украине оружия, в том числе наступательного. Источники портала утверждают, что план Трампа может содержать пункт о возможной передаче Украине "дальнобойных ракет, которые могут достигать целей глубоко внутри территории России, включая Москву".