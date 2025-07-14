Макрон провел смотр войск перед парадом в Париже

В приуроченном к Национальному празднику 14 июля параде приняли участие 7 тыс. военнослужащих

ПАРИЖ, 14 июля. /ТАСС/. Военный парад, приуроченный к Национальному празднику 14 июля, прошел на Елисейских полях в центре Парижа. В нем принимали участие 7 тыс. военнослужащих, в том числе военные из других стран.

Перед началом парада президент республики Эмманюэль Макрон провел смотр подразделений, принимающих в нем участие. Первыми над городом пролетели самолеты пилотажной группы Patrouille de France, окрасившие небо над Елисейскими полями в цвета флага Франции. Всего над городом пролетели 65 военных самолетов и 34 вертолета, в том числе истребители ВВС Бельгии, Великобритании, Италии, Испании, ФРГ и Швейцарии.

Кроме того, на параде было задействовано 247 единиц техники, в том числе танки Leclerc, снятые с производства в 2008 году, и современные бронированные машины Jaguar, представленные в 2022 году и призванные заменить легкие танки AMX-10 RC и ERC-90 Sagaie.

Почетным гостем торжеств по случаю Национального праздника в 2025 году стала Индонезия, с которой Франция заключила соглашение о стратегическом партнерстве для усиления своего влияния в Индо-Тихоокеанском регионе. Президент Индонезии Прабово Субианто присутствовал на главной трибуне вместе с политическим и военным руководством Франции. Более 450 индонезийских военнослужащих прошли по Елисейским полям.

Парад 2025 года стал юбилейным: ровно 80 лет назад, 14 июля 1945 года, по Елисейским полям впервые после освобождения Франции прошли войска республики, чтобы отметить не только Национальный праздник, но и окончание Второй мировой войны в Европе.

Национальный праздник Франции связан с двумя знаменательными событиями в ее истории. 14 июля 1789 года восставшие парижане штурмом взяли Бастилию и освободили заключенных. Это событие послужило началом Великой французской революции 1789-1794 годов. В ее первую годовщину в 1790 году в Париже был проведен праздник национального примирения. Официально 14 июля стало национальным праздником Франции в 1880 году. Тогда же в Париже на ипподроме Лоншан состоялся первый военный парад. С этого времени он проводился ежегодно, за исключением 1940-1944 годов, когда Франция была оккупирована войсками нацистской Германии. В 1919 году в ознаменование победы в Первой мировой войне парад было решено перенести на Елисейские поля.