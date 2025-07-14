Депутат Рады Железняк: перестановки в кабмине Украины произведут 16 июля

Ожидается назначение нового премьер-министра, отметил он

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Перестановки в кабинете министров Украины, включая смену премьер-министра, назначены на 16 июля. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Новая дата <...> смены правительства: 16 июля", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что ожидается назначение нового премьер-министра, а также назначение на другую должность нынешнего премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ранее агентство РБК-Украина сообщало, что новое правительство возглавит Юлия Свириденко, занимающая сейчас пост первого вице-премьера. Действующий премьер может занять должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который, в свою очередь, может стать послом в США.

С июня на Украине активно распространяется информация о том, что офис Владимира Зеленского планирует отправить в отставку Шмыгаля, назначив вместо него Юлию Свириденко. Украинские СМИ называют ее человеком главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Вначале Зеленский попытался опровергнуть слухи об отставке Шмыгаля, но позже сам анонсировал "шаги по трансформации исполнительной власти", а также кадровые перестановки в дипломатическом корпусе.