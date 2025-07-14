Мирзиёев утвердил новую структуру администрации президента Узбекистана

В администрации и организациях ее системы сокращены 284 штатные единицы, уточнил пресс-секретарь Шерзод Асадов

ТАШКЕНТ, 14 июля. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, согласно которому утверждена новая структура администрации президента Узбекистана. Об этом сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по повышению эффективности, проактивности и результативности в системе государственного управления". Указом утверждена новая структура администрации Президента. В результате в администрации и организациях ее системы сокращены 284 штатные единицы, оптимизированы дублирующие должности", - говорится в сообщении в Telegram-канале Асадова.