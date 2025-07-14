На Украине полицейский стрелял в оказавшего сопротивление при мобилизации мужчину

Инцидент произошел в Кривом Роге Днепропетровской област

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Украинец оказал активное сопротивление военкомам, и в итоге сопровождавший их полицейский открыл по мужчине стрельбу на поражение. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Инцидент произошел в Кривом Роге Днепропетровской области. Мужчина был остановлен группой сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) для проверки документов, однако тот распылил в них газовый баллончик, а затем ударил отверткой полицейского и военкома. При попытке убежать он был ранен в шею и ногу. Пострадавший полицейский также был госпитализирован.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью.