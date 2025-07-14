В Польше военные обстреляли резиновыми пулями мигрантов на границе

Министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил военных, которые "сделали все, чтобы остановить захватчиков"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш поблагодарил военнослужащих на восточной границе страны после того, как они обстреляли резиновыми пулями группу нелегальных мигрантов из Афганистана.

"Солдаты, охраняющие восточную границу, ежедневно рискуют жизнью и здоровьем, чтобы защитить Польшу от нелегальных мигрантов. Так было и 10 июля неподалеку от Михалова. Под градом камней и агрессией [мигрантов] защитники границы сделали все, чтобы остановить захватчиков. Они сделали это эффективно", - написал глава Минобороны.

"Солдаты, благодарю [вас] за вашу службу!" - подытожил Косиняк-Камыш.

14 июля интернет-портал onet.pl сообщил подробности пограничного инцидента, произошедшего 10 июля, когда польский военнослужащий обстрелял на польской территории резиновыми пулями группу мигрантов из Афганистана, а одного из них бил прикладом автомата. В ходе начавшейся рукопашной военнослужащий получил легкое ранение и был доставлен в госпиталь.

Ранивший его афганец был задержан и помещен в закрытый центр для иностранцев. За нападение на военнослужащего при исполнении служебных обязанностей ему грозит до 10 лет тюрьмы.

За первые шесть месяцев 2025 года на восточной границе Польши было зарегистрировано около 15 тыс. попыток нелегального перехода границы. По данным польских властей, лишь 5% таких попыток заканчиваются успешно.