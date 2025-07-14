The American Conservative: США могут вновь заморозить помощь Киеву

По данным издания, причиной может стать участие Вашингтона в конфликтах в других регионах мира

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. США могут повторно приостановить поставки военной помощи Украине на фоне вовлеченности в конфликты в других регионах мира. Такое мнение высказала газета The American Conservative.

"В этой очередной запутанной истории с американской помощью Украине упускается ключевой момент: пауза в поставках - пусть даже временная - с самого начала была неизбежной. И поскольку Вооруженные силы США и оборонно-промышленная база страны находятся в состоянии серьезной перегрузки из-за множества очагов напряженности в различных регионах мира, подобная ситуация, вероятно, повторится вновь", - утверждает издание.

Геополитическая перегрузка США стала следствием устаревшей внешнеполитической доктрины "глобального доминирования", отмечает The American Conservative. Сохранение американского лидерства в мире требует постоянного вложения огромного количества ресурсов по разным направлениям. Однако, как подчеркивает газета, эта стратегия нежизнеспособна в условиях формирования многополярного порядка, когда важные игроки на мировой арене, такие как Россия и Китай, готовы бросить вызов влиянию США для защиты собственных национальных интересов.

Как отмечает The American Conservative, неправильная оценка ситуации в мире приводит к дисбалансу в распределении американских ресурсов. Например, Пентагон продолжает наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке, несмотря на заявления о важности других регионов, включая Азию. Такая политика Вашингтона приводит к росту зависимости союзников от США, поскольку вместо делегирования им части задач, "Америка продолжает настаивать на лидерстве", что лишь "отбивает у партнеров желание делить с ней бремя ответственности". "Стратегическое планирование уступило месту решению краткосрочным проблем и реагированию на происходящие события", - пишет издание.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку вооружений Украине. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп фактически объявил о возобновлении поставок оружия и военной техники Киеву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил 10 июля, что поставки вооружений на Украину продолжаются в целом по согласованному между администрацией и Конгрессом графику. По его словам, "подавляющие объемы военной помощи", оказываемой Украине, "вообще никогда не ставились на паузу".