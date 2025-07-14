Посол Турции поблагодарил РФ за поддержку в дни попытки госпереворота 2016 года

Танжу Билгич отметил, что Россия "стала одной из первых стран, своевременно распознавших угрозу и принявших соответствующие меры"

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Турецкий посол в РФ Танжу Билгич по случаю девятой годовщины предотвращения попытки госпереворота в Турции поблагодарил Россию за поддержку страны в тот период.

"Сегодня мы собрались здесь по случаю девятой годовщины победы нашего народа, сумевшего сорвать попытку государственного переворота 15 июля, чтобы вновь вспомнить триумф демократии, достигнутый в результате этой борьбы, - сказал дипломат во время панельной дискуссии "Попытка военного переворота 15 июля 2016 года. Взгляд из России". - Наша страна столкнулась с вероломной террористической атакой - кровавой попыткой переворота, предпринятой членами террористической организации Фетхуллаха Гюлена (ФЕТО), целью которой были все наши национальные ценности".

Россия, по словам посла, "стала одной из первых стран, своевременно распознавших угрозу и принявших соответствующие меры". "Она также была в первых рядах государств, незамедлительно осудивших попытку переворота 15 июля и поддержавших нашу страну. В связи с этим я хочу еще раз выразить благодарность Российской Федерации и российским властям", - заключил дипломат.

В мероприятии также приняла участие Марина Карлова, вдова убитого 19 декабря 2016 года в Анкаре российского посла в Турции Андрея Карлова, а также журналисты, освещавшие госпереворот, авторы книги "Игра теней на Босфоре: июль 2016. Взгляд из России", посвященной этим событиям.

О госперевороте в Турции

В результате двухдневного противостояния 15-16 июля 2016 года, когда группа заговорщиков из числа военных и гражданских предприняла попытку переворота, погибли более 250 человек, 2,2 тыс. получили ранения. Власти Турции неоднократно заявляли, что будут преследовать сторонников ФЕТО до тех пор, пока последний из них не будет привлечен к ответственности.