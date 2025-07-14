Нет сомнений, что президент республики Майя Санду обещала западным хозяевам в случае победы ПДС на парламентских выборах отменить нейтральный статус страны, указал лидер блока оппозиционных партий "Победа"

КИШИНЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Европа накачивает Молдавию оружием, чтобы использовать ее в войне против России. Об этом заявил лидер блока оппозиционных партий "Победа" Илан Шор, комментируя курс президента Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности (ПДС) на сближение с НАТО наращивание военных расходов вопреки прописанному в Конституции нейтралитету.

"Нет сомнений, что Санду обещала западным хозяевам в случае победы ПДС на парламентских выборах отменить нейтральный статус страны. "Сопротивление Украины - это пауза для нас", - говорит она диаспоре. Узурпаторша не скрывает, что готовится бросить молдаван в топку войны Запада с Россией. Под видом "оборонной помощи" Европа шлет нам свои дары смерти. Очевидно, что европейцы потребуют возвращения этих "инвестиций". Как показывает история, не деньгами, так кровью", - написал Шор в своем Telegram-канале.